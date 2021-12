Pro League : le calendrier de janvier menacé de modification, une AG extraordinaire convoquée

La Pro League a convoqué une AG extraordinaire pour ce lundi après-midi, rapporte le Soir. Cette AG, qui débutera en vidéo-conférence à 14 heures, est programmée à la suite de la décision de la Cour belge d'arbitrage pour le sport, qui a donné raison vendredi soir à Genk. Le club limbourgeois avait saisi la CBAS après que la Pro League avait refusé de modifier le calendrier des matches de janvier 2022.

Genk sera privé d'une dizaine d'internationaux en début d'année prochaine, en raison de la Coupe d'Afrique des Nations et des matches de qualifications pour le Mondial dans les zones Comnebol (Amérique du Sud), Concacaf (Amérique du Nord et Centrale) et Asie.

Une situation délicate qui a fini par pousser le président de Genk Peter Croonen à présenter sa démission du poste de président de la Pro League qu'il occupait jusqu'à ce lundi matin.