Pro League, La Tribune, championnat féminin : Eleven Sports et la RTBF signent un accord pour 5 ans

Eleven Sports et la RTBF, le radiodiffuseur public francophone, ont décidé de collaborer sur les compétitions de la Pro League. Les deux sociétés de médias ont signé un accord autour des résumés des matches du samedi et du dimanche soir et de l'émission du lundi soir 'La Tribune’. Elles travailleront également plus étroitement sur le plan digital et rédactionnel. Notamment, le présentateur/journaliste Benjamin Deceuninck commentera chaque semaine des matchs de la Jupiler Pro League sur les chaînes consacrées au championnat belge qui seront lancées par Eleven la semaine prochaine.

Au cours des dernières décennies, la RTBF a développé une forte offre de contenu autour des compétitions de la Pro League. Par exemple, le samedi et le dimanche soir, ‘Studio Foot’ et ‘Le Week-end Sportif’ proposent des résumés de chaque rencontre. Dans le magazine du lundi soir ‘La Tribune’, journalistes, commentateurs et analystes font débat autour du football belge.

Bonne nouvelle pour les fidèles téléspectateurs de ces programmes: ils ne rateront rien de leurs émissions préférées lors des saisons à venir. En effet, Eleven Sports, le détenteur des droits exclusifs des compétitions de la Pro League, a conclu un accord avec la RTBF pour les cinq prochaines années.

Eleven et la RTBF collaboreront également plus étroitement sur le plan éditorial. Par exemple, la RTBF pourra utiliser le contenu d’Eleven sur la Women Super League. Eleven et la RTBF entendent ainsi donner un maximum de visibilité au football féminin,.

Autre exemple de collaboration: le présentateur/journaliste Benjamin Deceuninck commentera chaque semaine un match au sommet de la Jupiler Pro League sur les antennes d’Eleven Sports.

Guillaume Collard, Managing Director d’Eleven Sports en Belgique et au Luxembourg et Group Head of Acquisitions: "Ces dernières années, Eleven Sports et la RTBF ont mis en place une étroite collaboration autour du football international. Nous sommes très heureux de pouvoir maintenant renforcer cette collaboration autour du football belge. Grâce à l'accord avec le radiodiffuseur public francophone, nous rendons une fois de plus le football belge plus accessible à tous les amateurs de football, ce qui est un des objectifs d’Eleven. De plus, cette collaboration avec la RTBF est également une garantie pour une offre de contenu de haute qualité sur les chaînes d’Eleven Pro League."

Michel Lecomte, Rédacteur en chef des Sports à la RTBF: “ Il a fallu un peu de temps pour atterrir … ces délais sont liés à la crise du COVID et à la nécessité d’être précis dans l’ensemble des détails de ce contrat de 5 ans ( une première) mais la finalité de l’accord n’a jamais été remise en question, la volonté de collaborer avec Eleven, de s’inscrire dans le nouvel élan qu’il souhaite donner en termes d’image au foot belge a toujours été une évidence pour nous, partenaire historique. Malgré la crise que nous traversons et ses implications sur la competition, la Pro League pourra s’appuyer sur cette nouvelle dynamique et sur l’expérience et le professionnalisme des équipes du Sport de la RTBF notamment pour rendre compte au mieux du déroulement de ces compétitions en toute indépendance et avec tout le recul qui s’impose”