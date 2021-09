La neuvième journée de Pro League s’est achevée ce dimanche soir sur un triplé de Paul Onuachu dans la rencontre entre Genk et Seraing (victoire 3-0 des Limbourgeois) . Depuis le début de la saison, certains buteurs de notre championnat sont déchaînés. Si le déménageur de l’Antwerp Michael Frey est en tête du classement des meilleurs buteurs, la course au titre est loin d’être terminée. Le colosse nigérian de Genk, l’éternel Jelle Vossen ou encore Deniz Undav pourraient bouleverser la hiérarchie.

1. Michael Frey (Antwerp) : 11 buts en 9 matches.

Débarqué en provenance de Turquie et de Fenerbahce cet été pour 2 millions d’euros, l’attaquant suisse s’est directement imposé comme titulaire indiscutable sous Brian Priske. Dès la première journée, Frey a débloqué son compteur à Malines avant de planter un… quintuplé deux semaines plus tard au Standard. Et le buteur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il a marqué lors des 5 dernières rencontres.

2. Paul Onuachu (Genk) : 9 buts en 8 matches.

On ne le présente plus. Footballeur pro de l’année 2020, soulier d’ébène et meilleur de Pro League la saison dernière avec… 33 buts : Onuachu est un monstre inarrêtable. S’il a débuté cette nouvelle saison en douceur, l’idée d’un transfert trottant certainement dans sa tête, le Nigérian a trouvé son rythme de croisière. Sur les 7 derniers matches (mouillez-vous la nuque), Paul Onuachu a inscrit 9 buts en championnat et semble vouloir conserver son titre de meilleur buteur.

3. Jelle Vossen (Zulte) : 7 buts en 8 matches.

Après des saisons plus compliquées à Bruges et à Zulte l’année dernière, Vossen a retrouvé une seconde jeunesse. L’ex-Diable Rouge s’éclate et enchaîne les buts avec notamment des doublés contre Charleroi et Ostende. S’il sera difficile de dépasser les deux machines devant lui, il pourrait les ennuyer jusqu’au bout.

4. Deniz Undav (Union) : 7 buts en 9 matches.

Le robuste avant-centre de l’Union n’a peur de rien. Solide dans les duels, très à l’aise dos au but, Undav est surtout un terrible buteur qui n’hésite jamais à tenter sa chance. L’Allemand forme avec Dante Vanzeir un duo dont tous les clubs de Pro League se méfient. Plus régulier et tueur que l’attaquant belge (5 buts en 9 matches), Undav devrait être le meilleur buteur de l’Union cette saison.