Pro League : La Gantoise renverse le Cercle et renoue avec la victoire

La Gantoise s’est imposée face au Cercle Bruges et renoue avec la victoire après trois matchs sans prendre les trois points. Pourtant menés suite à un but sur penalty de Millan, les Gantois ont bien réagi grâce à De Sart et Lemajic.

La première occasion est pour le Cercle, Utkus coupe de la tête au premier poteau sur un corner mais la chance ne lui sourit pas et le ballon rebondit sur le poteau (7e).

La Gantoise se heurte aussi au cadre sur phase arrêté au quart d’heure. Bayo se déplace bien et se retrouve seul au petit rectangle mais manque sa reprise et envoie le ballon sur la latte.

Le Cercle de Bruges obtient un penalty à la 37e. Millan le converti en force au milieu malgré une déviation du pied de Bolat.

La Gantoise égalise à la 63e grâce à une belle frappe croisée depuis l’entrée du rectangle de Julien De Sart.

Les Buffalos prennent ensuite les devants par Lemajic qui d’une belle tête croisée trompe Thomas Didillon.

Les Gantois renouent avec la victoire et remontent à la 12e place avec 11 points. Le Cercle est 16e et compte 8 unités.

