Pro League : La Gantoise poursuit sur sa lancée européenne et s’impose à Genk

La Gantoise a été chercher les trois points à Genk lors de la 12e journée de Pro League. Les Buffalos, brillants en Coupe d’Europe mais inconstants en championnat, se sont imposés au terme d’un match intense, surtout en première période. Matisse Samoise, Roman Bezus (sur penalty) et Tarik Tissoudali ont inscrit les deux buts gantois (0-3).



La fatigue européenne ? Quelle fatigue ? Genk et Gand ne semblent pas le moins du monde souffrir des efforts de jeudi dernier. Que du contraire. Les deux équipes offrent un premier acte intense et sans temps mort. Pendant 45 minutes, on passe d’un rectangle à l’autre. Bilan une dizaine d’occasions, des beaux arrêts de Vandevoort et Bolat. Et puis un but, tombé à la 43e minute. Au départ d’un corner limbourgeois, les Gantois se déploient à grande vitesse. Une reconversion rapide conclue tout en finesse par Samoise. Après une course de 60 m, il efface Vandevoort et glisse le ballon dans le but vide (0-1).

Genk est sonné. Et ne s’en remet pas. La Gantoise enfonce le clou avant l’heure de jeu grâce à un penalty concédé par Lucumi. Bezus le marque mais il doit retirer puisque plusieurs joueurs (dont Depoître) sont rentrés trop tôt dans les 16 mètres. L’Ukrainien reste calme, change de côté, avec la même efficacité (0-2, 59e). En contre, Depoître lance Tissoudali qui inscrit le 0-3 (79e). La cinquième victoire de la saison (la deuxième consécutive) en Pro League des Gantois est actée. Et si les Buffalos étaient enfin lancés ?