Gand, qui peut profiter du partage de Malines pour recoller à la première place, ne tarde pas à prendre les devants. Une balle perdue par les Liégeois arrive dans les pieds de Sven Kums. Le métronome gantois glisse une passe précise dans la foulée de Yonas Malede. L’Israélien décoche un tir qui laisse Jean-François Gillet planté sur sa ligne (1-0, 7e).



Face à un Standard déforcé (Raskin, Cimirot, Bodart et Amallah sont absents) et un peu démob, Gand se promène dans son jardin. Les Buffalos dictent le tempo, gagnent les duels et se créent logiquement des occasions. Et elles s’accumulent avec les frappes de Kums (17e), Vadis Odjidja (19e) ou Matisse Samoise (28e). Roman Bezus (29e) ne peut conclure un joli contre.



Le passage par le vestiaire redynamise (remobilise ?) les "Rouches". Alors que le capitaine Vanheusden a cédé sa place à Noe Dussenne juste avant l’heure de jeu, le Standard – enfin plus conquérant – passe tout près de l’égalisation. Joao Klauss étend sa jambe gauche sur un magnifique centre de Hugo Siquet. Sa déviation fuit le cadre (67e).



Entre des Gantois un peu crispés par l’enjeu et des Liégeois un peu courts, la fin de match est brouillonne. L’issue reste la même. A la conclusion d’un contre, Roman Yaremchuk soigne ses stats en toute fin de match. Le Standard enregistre une quatrième défaite en cinq matches et poursuit son chemin de croix dans ces "Europe Play-offs".



Gand devra battre Malines samedi prochain pour décrocher son passeport européen.