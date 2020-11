Pro League : La 18e journée avancée du 15 au 17 décembre, les six matchs en retard sont reprogrammés

Outre le report des seizièmes de finale de la Croky Cup, la Coupe de Belgique les 9 et 10 janvier et non aux dates prévues du 15 au 17 décembre, la Pro League a modifié les dates de certaines rencontres de Jupiler Pro League de football.

Nils Van Brantegem, le manager du calendrier, a décidé de modifier en accord avec le détenteur des droits télé Eleven Sports d’avancer la 18e journée de la Jupiler Pro League. Elle se jouera du 15 au 17 décembre et non les 22 et 23 décembre. Ces deux dernières dates sont réservées aux matchs en retard.

Les six matchs reportés de Jupiler Pro League connaissent leur nouvelle date.

Waasland Beveren/Ostende (9e journée) se jouera le 24 novembre (17h00) ; Cercle Bruges/Mouscron (10e journée) le 25 novembre (17h00) ; Mouscron/Saint-Trond (11e journée) le 1er décembre (17h00) ; Charleroi/Waasland Beveren (10e journée) le 2 décembre (17h00) ; Eupen/Malines (10e journée) le 3 décembre (17h00) et OHL/Mouscron (12e journée) le 8 décembre (17h00).

Les trois matchs restants reportés de D1B Pro League (Westerlo/Deinze ; RWDM/Lierse ; Deinze/Seraing et auront lieu au cours de la prochaine trêve internationale. Westerlo/RWDM se joue ce lundi et Club NXT/Westerlo le 14 novembre.

Pour les futurs matchs de la Pro League en retard, les dates du 29 et 30 décembre et la période comprise entre le 5 et le 14 janvier seront également utilisées si nécessaire.