Pro League : L’Union se fait peur mais s’impose face à Zulte Waregem et reprend la tête du classement

A 11 contre 10 pendant près de 80 minutes, les Unionistes ont mis du temps avant d’ouvrir la marque par Undav. Les Unionistes se sont ensuite fait surprendre à 15 minutes de la fin, encaissant le but de l’égalisation par Gano avant de réagir à 5 minutes de la fin et de l’emporter grâce au but du tout jeune Sorinola. L’Union prend les 3 points pour la 5e fois cette saison en 8 rencontres.