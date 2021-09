Que c’est dur pour l’Union saint-gilloise ! Alors que les Unionistes ont longtemps dominé les débats face à l’Antwerp, le Great Old a renversé la situation et s’est imposé 1-2 au forceps. Les hommes de Felice Mazzù auraient pu faire le break en deuxième période mais ils se sont montrés trop nonchalants devant le but. De leur côté, les Anversois ont fait preuve d’efficacité et ont fait la différence grâce à l’inévitable Michael Frey et le joker Manuel Benson. Grâce à cette victoire, l’Antwerp, troisième, passe devant l’Union au classement avec 17 points.

L’Union profite d’un cadeau de Verstraete

Le début de match est rythmé par une grosse intensité même si les deux équipes ne parviennent pas à se montrer dangereuses. Il faut attendre la demi-heure pour assister à la première véritable occasion de la partie. Après un corner manqué de l’Antwerp et Miyoshi, le portier de l’Union Moris envoie un magnifique ballon à destination d’Undav. L’attaquant allemand tente alors le lob et à reculons, Butez sort le ballon en corner du bout des doigts (0-0, 27').

L’ex-Diable Rouge Nainggolan répond timidement avec une frappe lointaine qui passe légèrement au-dessus de la barre. A la 40e minute, Lapoussin sert Vanzeir en profondeur. Ce dernier crochète son opposant et centre intelligemment au 2e poteau pour Nieuwkoop qui place le ballon dans le plafond de Butez. 1-0 ? Et non… le but est annulé pour une position de hors-jeu très légère de Vanzeir au départ de l’action.

Ce n’est que partie remise. Quelques secondes plus tard, Verstraete, sous la pression des Unionistes, donne le ballon à son gardien mais sa passe est complètement manquée. Vanzeir en profite pour s’emparer du ballon et sert Undav qui n’a plus qu’à conclure. Cette fois, c’est l’ouverture du score ! (1-0, 43').

Le Great Old renverse la situation

L’Union sort des vestiaires avec l’envie de rapidement faire le break. Le Belge Vanzeir a l’occasion de doubler le score mais manque le coche. Butez permet aux Anversois de rester dans le match.

Dans la foulée, c’est au tour de Moris de se mettre en évidence en détournant une frappe puissante du revenant Samatta. La suite de la 2e période est à l’avantage des locaux qui ne parviennent pas à conclure leurs nombreuses occasions.

Et ils vont s’en mordre les doigts. Monté à l’heure de jeu, Fischer trouve la tête de l’inévitable Frey qui marque son… onzième but en championnat (1-1, 71'). Le match est relancé ! Un peu moins de dix minutes plus tard, le joker danois sert cette fois Benson, également monté au jeu précédemment, sur le côté gauche. L’ailier virevoltant rentre dans le jeu et fixe Moris. 1-2 : le Great Old renverse la situation et s’impose malgré les dernières tentatives de l’Union.