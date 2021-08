C’est ce qu’on appelle une victoire tranquille pour l’Union face au leader courtraisien (2-0). Sans jamais être mis en difficulté, les hommes de Felice Mazzu ont rendu une copie presque parfaite pour empocher une nouvelle victoire. Ces trois points permettent au club bruxellois de passer devant leur adversaire du jour et de prendre la première place du classement.

La première mi-temps commence sur des bases très intéressantes pour les Bruxellois. Après seulement neuf minutes de jeu, l’Union profite des largesses de la défense de Courtrai pour prendre l’avantage. Pas du tout attaqué, Undav adresse un centre parfait vers Vanzeir, complètement seul. La tête de l’attaquant belge est imparable.

Ce but ne rassasie pas l’Union qui continue à produire du beau jeu et passe tout près d’un deuxième but à multiples reprises. Sur une passe d’Undav, François alerte Ilic, suivi, quelques minutes plus tard, par Teuma.

Le score ne bouge plus avant la pause. Totalement dominatrice lors de la première mi-temps, l’Union n’a tout simplement laissé aucune chance à Courtrai qui n’a pas frappé une seule fois au but.

Au retour des Vestiaires, le KV semble animé de meilleures intentions mais cela ne suffit pas. Après un superbe dribble, Lynen prend sa chance à l’entrée de la surface et nettoie la lucarne courtraisienne d’une lourde frappe (53').

Juste avant l’heure de jeu, Vanzeir se présente seul face au but mais envoie le ballon juste à côté. La messe semble dite quelques minutes plus tard lorsque Courtrai se retrouve déduit à dix après l’exclusion de Mathias Fixelles, arrivé cet été en provenance de… l’Union. Parti tout seul au but, Undav est fauché par l’ancien Unioniste qui est directement sanctionné d’un carton rouge.

En fin de rencontre, Undav est à deux doigts de donner au score une allure de correction mais sa tête passe au-dessus (78'). Dans la foulée, Ilic doit se détendre alors que Vanzeir se retrouve de nouveau face à lui. Le gardien courtraisien réussit une parade de grande classe et dévie le ballon sur la transversale.

Le score ne bouge plus et se termine donc sur une très belle victoire de l'Union face à une équipe courtraisienne complètement amorphe pendant toute la rencontre. Grâce à cette nouvelle victoire, la troisième de la saison, l’Union passe devant son adversaire du jour et accroche la première place du classement. En déplacement à Seraing sur le coup de 18h30, Ostende est la seule formation à pouvoir rattraper les nouveaux leaders du championnat.