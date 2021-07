Pro League : l’Union Saint-Gilloise domine Anderlecht pour son retour dans l’élite (1-3)

Au retour des vestiaires, Vincent Kompany décide de changer des choses pour le second acte. L’ancien Diable Rouge opère deux changements. Kristoffer Olsson, le nouveau venu, remplace Majeed Ashimeru tandis que Michael Murillo substitue Killian Sardella.

Les Anderlechtois se créent de grosses possibilités mais les Mauves manquent de précision dans le dernier geste. Ce manque de précision est aussi présent dans le denier tiers anderlechtois. Suite à une mauvaise passe en retrait de Michael Murillo, Dante Vanzeir en profite et sert une offrande à Deniz Undav. L’attaquant allemand marque un doublé et redonne l’avantage aux Apaches à la 62 ème minute.

Vincent Kompany emploie les grands moyens pour recoller au score. L’entraineur des Mauves effectue deux nouveaux changements. Exit Yari Verschaeren et Benito Raman. Lior Refaelov et Anouar Ait El Hajd entrent au jeu. De son côté, Felice Mazzu, lui aussi, utilise les cartouches qu’il a à sa disposition. Il fait rentrer Jean-Thierry Lazare et Bart Nieuwkoop en lieu et place de Guillaume François et Senne Lynen.

La première cartouche du coach des Apaches fait mouche. 7 minutes après son entrée en jeu, Jean-Thierry Lazare trompe le dernier rempart mauve d’une superbe frappe du gauche.

Dos au mur, le coach anderlechtois lance Mustapha Bundu. De son côté, Felice Mazzu fait rentrer Damien Marcq et Felipe Avenatti pour préserver le score. Le résultat n’évoluera plus. Felice Mazzu et ses hommes s’offrent le derby bruxellois pour leur retour en D1A.