Et comme si cela ne suffisait pas, la première période catastrophique de l’Union a été couronnée par l’exclusion de Lazare Amani pour rouspétances (45e).

Qui l’eut cru ? Menée 0-2 à la pause et en infériorité numérique dès la 45e minute, l’Union Saint-Gilloise s’en est allée arracher une victoire spectaculaire 4-2 devant ses supporters face à Seraing. Un succès inespéré qui permet aux Unionistes de revenir à la hauteur du FC Bruges en tête de championnat avec 22 points. En cas de victoire ce week-end, Eupen (20 pts) et l’Antwerp (20 pts) auront l’opportunité de repasser devant. Seraing est quant à lui 13e avec 12 points.

On pense alors l’Union dans les cordes mais Felice Mazzu a gardé un as dans sa manche pour les 45 dernières minutes. Kaoru Mitoma est ainsi lancé dans la bataille pour relancer les siens. Et le Japonais de 24 ans va mener à bien sa mission de manière sensationnelle.

Déjà dangereux 4 minutes après son entrée au jeu (49e), Mitoma va inlassablement semer la panique dans le camp sérésien en deuxième période. Amortis, les Metallos n’ont jamais eu la force de réagir.

La remontada unioniste débute par un plat du pied précis de Mitoma (55e, 1-2). Onze minutes plus tard, c’est déjà l’égalisation via Deniz Undav (66e).

Transformés et portés par leur public, les Bruxellois vont enfoncer le clou dans les minutes suivantes. Déchaîné Mitoma, s’offre un doublé à la 77e suite à une passe bien ajustée de Dante Vanzeir. Le Japonais s’offrira même un triplé dans les arrêts de jeu. Pas besoin d’assistance cette fois-ci. L’ailier unioniste se promène dans la défense sérésienne et termine son one man show par une frappe croisée.

Emerveillés par cette prestation, les supporters de l’Union se sont certainement trouvé un nouveau chouchou ce samedi.