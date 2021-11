Pro League : l’Union Saint-Gilloise championne d'automne après sa démonstration à Ostende (1-7)

Mais qui arrêtera cette Union Saint-Gilloise là ? Ostende, sûrement pas ! Les Côtiers ont été submergés de toute part pour se voir infliger une défaite 1-7 à domicile… Les Unionistes prennent une avance de sept unités sur l’Antwerp et Bruges au classement de Pro League, ce qui signifie également que les hommes de Felice Mazzu sont champions d'automne. Un titre honorifique que personne ne pourra remettre en cause, encore moins après cette soirée. Le promu continue de faire souffler un vent d'air frais sur la Pro League, le KVO en a fait les "frais".

Du côté du déroulé de la rencontre : Deniz Undav a frappé très fort ce soir, à quatre reprises pour être précis ! Un quadruplé en plus d’un doublé de Christian Burgess, Casper Nielsen y est également allé de son petit but. Un total de sept buts donc. Du côté d’Ostende, c’est Thierry Embrose qui a sauvé l’honneur. Il a même rendu espoirs aux siens pour un court instant puisqu’il a permis à Ostende de revenir à 1-2 à ce moment-là du match. Les Côtiers ont même cru avoir égalisé, avant de voir le but annulé pour un hors jeu assez évident et de voir une vague de buts déferler dans leur cage.