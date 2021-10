Et de trois ! L’Union a bien montré qu’il faisait partie des plus grandes équipes de la saison en allant s’imposer à Eupen, décrochant sa troisième victoire de suite. Les Pandas restent bloqués sur la dernière marche du podium.

Ne cherchez pas plus loin. Ce Eupen-Union était bien le choc du week-end entre le troisième et le leader. Les deux belles surprises de la saison s’affrontaient ce samedi soir avec un objectif en tête : la première place.

La première occasion du match est à mettre au crédit d’Eupen sur une tête du malheureux Burgess, bien content que Moris ne se soit pas fait surprendre pour ne pas être coupable d’un auto-but (5').

Dans la foulée, Mitoma, l’homme en forme à l’Union, s’introduit dans le rectangle germanophone avant d’être poussé par Nuhu. Penalty évident. Undav prend ses responsabilités et ne tremble pas (7').

L’Union inscrit même un deuxième but juste avant la demi-heure sur une frappe lointaine de Teuma qui surprend Himmelmann (29'). Kayembe va alors sonner la révolte mais sa frappe n’est pas cadrée (30'). Le score ne bouge plus en première mi-temps.

La deuxième période offre un spectacle assez pauvre. L’Union n’a pas besoin de forcer pour conserver son avance alors qu’Eupen semble incapable de se procurer des occasions vraiment dangereuses. On note tout de même la belle incursion de Mitoma dont la frappe ne passe pas loin du cadre (67').

Alors que l’on se dirigeait tranquillement vers une victoire bruxelloise, Kayembe relance complètement le suspense à un quart d’heure du coup de sifflet final d’une lourde frappe lointaine qui ne laisse aucune chance à Moris (76'). Seulement deux minutes plus tard, ce qui semblait impensable se produit : Eupen égalise. À l’issue d’une action très confuse, les Bruxellois n’arrivent pas à se dégager et offrent une opportunité en or à Agbadou qui crucifie Moris à bout portant (78').

Tout est alors relancé, sauf que ce n’est pas du goût de l’Union. Dans l’action qui suit le but égalisateur, Mitoma lance Vanzeir dans la profondeur. L’attaquant unioniste trouve Nielsen en retrait qui ne se fait pas prier pour inscrire le troisième but de son équipe (79').

Malheureusement, ce nouveau retournement de situation ne plaît pas du tout à quelques "supporters" germanophones qui s’acharnent sur Moris. Le gardien unioniste reçoit un briquet sur le visage et s’écroule. Cet incident oblige Bram van Driessche, l’arbitre de la rencontre, à renvoyer tous les joueurs aux vestiaires durant une dizaine de minutes.

Dès la reprise, Rocha fait vibrer tout le stade d’une belle tête mais Moris se détend parfaitement (80'). Amat a également une énorme occasion en se retrouvant tout seul au petit rectangle mais sa tête passe juste au-dessus (85'). Malgré la pression eupenoise, l’Union résiste bien et tient ses trois points.

Grâce à sa victoire, l’Union conforte sa place de leader et compte désormais deux points d’avance sur Bruges et cinq sur le quatuor Eupen-Antwerp-Malines-Charleroi.