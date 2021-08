Pro League : l’Union belge poursuit le KV Ostende et son directeur financier après les critiques contre le Standard

Le but controversé d'Amallah face à Ostende - Pro League : Standard - Ostende - 21/08/2021 Selim Amallah a inscrit le seul but de la rencontre ce vendredi lors de la victoire du Standard face à Ostende. Un but qui alimente la polémique, notamment du côté du club côtier qui a communiqué ce samedi. Si le Standard s’est imposé 1-0 face à Ostende en ouverture de la 5e journée de Pro League, le but inscrit par Selim Amallah continue de susciter la polémique. Ostende a demandé des explications via un communiqué officiel.