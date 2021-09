Pro League : L'Union arrache un point à Genk et se retrouve deuxième, premier succès pour OHL

L'Union arrache un point à Genk et se retrouve deuxième - 12/09/2021 A Genk, John van den Brom a reconduit les onze noms que lors de la victoire sur Anderlecht 1-0 et Ike Ugbo, l'auteur de l'unique but, était réserve. A l'Union, le capitaine Teddy Teuma a retrouvé sa place, reléguant Senne Lynen sur le banc. La première période a été riche en occasions et pauvre en buts. La faute à Deniz Undav, qui n'a pas dévié le ballon dans la cage (12e), à Dante Vanzeir, qui s'est heurté à Maarten Vandevoordt (13e) et à Bart Nieuwkoop pourtant bien placé au second poteau (23e). Si les Bruxellois n'ont pas tiré profit de leurs rapides contres, ils ont également eu la chance de voir une frappe de Paul Onuachu s'écraser sur le poteau (14e). Le Nigérian n'avait pas vêtu sa tenue de buteur: il n'a pas cadré une puissante frappe alors qu'il avait été bien isolé par Gerardo Arteaga. (20e), il n'a pas profité d'une perte de balle d'Ismaël Kandouss (31e) et, enfin, a dévissé sa frappe du gauche (33e). Après la pause, les opportunités de but ont été plus rares mais Onuachu a inscrit le premier but sur un penalty accordé pour une faute de Jonas Bager, qui sera exclu pour une faute sur Théo Bongonda (73e, 1-0). Réduits à dix, les Unionistes n'ont pas lâché le morceau. Vandevoordt a sauvé son camp devant Undav (79e) mais n'a pu empêcher l'attaquant allemand d'égaliser (90e+5, 1-1)