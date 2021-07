Pro League : l'énorme boulette de la défense malinoise qui offre à Seraing son premier but de la saison

Pro League : l'énorme boulette de la défense malinoise qui offre à Seraing son premier but de... 25 ans plus tard, Seraing retrouve le chemin des filets en Division 1 belge ! Opposés à Malines ce samedi soir, les Métallos ont ouvert leur compteur but cette saison grâce à une offrande adverse. Quatorzième minute de jeu. Seraing domine les débats mais ne parvient pas à concrétiser ses occasions. La défense malinoise décide alors de se montrer généreuse. Gaetan Coucke relance vers son défenseur Vinicius de Souza Costa qui tente de remettre pour son gardien… mais le Brésilien manque complètement sa passe. Youssef Maziz intercepte le ballon et sert Marius Mouandilmadji qui n’a plus qu’à fixer le dernier rempart adverse. Seraing peut donc remercier la défense malinoise qui offre aux Métallos leur premier but depuis leur retour parmi l’élite belge. Un goal d’autant plus important qu’il offrira la victoire aux Sérésiens (1-0).