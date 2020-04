Pro League : l'assemblée générale se retrouvera le 4 mai

L’Assemblée Générale de la Pro League qui s’est réunie ce lundi afin de discuter de la situation actuelle et des conséquences liées à la crise du coronavirus a publié le communiqué suivant à l’issue de la réunion.

Les clubs ont été informés par le président et le management de la Pro League et par le président de l’URBSFA des différentes mesures prises ces dernières semaines et des contacts avec les stakeholders.

La grande majorité des clubs ont choisi de reporter à une réunion ultérieure prévue le 4 mai le vote sur la recommandation émise par le Conseil d’Administration à la date du 2 avril de mettre fin au championnat.

Le groupe de travail qui se penche sur les problèmes sportifs et les implications financières concernant la situation actuelle a été élargi à David Meekers et Karel Van Eetvelt.