Pro League : L'AS Eupen, leader devant les grosses cylindrées malgré un mercato quasiment inexistant

L'AS Eupen n'a jamais connu un aussi bon début de saison en D1 : après cinq journées de Pro League, la formation germanophone trône en tête du classement avec un bilan de onze points sur quinze (le Club de Bruges aussi, mais les Blauw & Zwart occupent officiellement la deuxième place car, à différence de buts égale, ils en ont inscrit un de moins) malgré un mercato quasiment inexistant.

Et pourtant, les germanophones ont dû se farcir un déplacement chez les champions en titre lors de la première journée (2-2, ils ont été rejoints à la... 103ème minute), avant d'accueillir Anderlecht (1-1) puis de remporter les trois matches suivants face à Malines (1-3), Saint-Trond (2-1) et OHL (1-4)... Pas ce qu'il y a de plus light pour débuter une saison !

"On n'avait rien à perdre lors de ces deux premiers matches, et cela nous a mis en confiance, soulignait dernièrement Jonathan Heris, défenseur central. On a réussi à très vite prendre des points, face à de très bonnes équipes de ce championnat. On a continué sur cette lancée, et pour le moment, cela nous réussit ! Nous sommes tous heureux en ce moment, tout le monde s'entend bien, il y a une belle cohésion d'équipe."

Et cette équipe, elle se connaît : tous les joueurs d'Eupen présents au coup d'envoi lors des cinq premières journées de championnat étaient déjà là la saison dernière ! Monté au jeu à quatre reprises, Jérôme Déom, arrivé de Maastricht, est le nouveau venu qui compte le plus de temps de jeu à son actif (134 minutes).

"On nous voyait descendants, personne ne s'attendait à nous voir en tête du championnat !, précisait récemment le jeune Boris Lambert, 21 ans et produit du club. Maintenant, on va nous attendre au tournant, il faudra répondre présent. C'est une belle surprise, mais il faut continuer comme ça ! La saison sera longue, on connaîtra sans doute des moments plus difficiles, mais le groupe devra rester fort mentalement."