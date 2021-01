Pro League : l’Antwerp bat La Gantoise et offre un premier succès à Vercauteren, Kums rate un penalty

L’Antwerp a été chercher les trois points à la Ghelamco Arena face à La Gantoise dans le cadre de la 20e journée de Pro League. Martin Hongla a inscrit le seul but de la rencontre (0-1).



Cette réalisation permet à Franky Vercauteren de remporter sa première victoire en tant que coach du Great Old. Le penalty raté par Sven Kums et les arrêts d’Alireza Beiranvand ont aussi contribué au succès anversois.



Le match a été animé et Gand entreprenant. Mais comme trop souvent cette saison, les Gantois ont manqué de précision dans le dernier geste. Symbole de cette réussite qui les fuit, le penalty de Kums. L’ancien Soulier d’or prend Beiranvand à contre-pied mais le poteau vient au secours de l’Iranien (52e).



Parfaitement isolé dans le dos de la défense par Haroun, Hongla est plus heureux. Son envoi, dévié par Sinan Bolat, termine quand même au fond (75e). Gand multiplie ensuite les occasions. Beiranvand étire son 1m94 pour écarter une tête de Laurent Depoître. Il intervient aussi devant Osman Bukari. Et Nurio frappe en force mais hors cadre. Le marquoir gantois reste figé.



Au classement, l’Antwerp s’installe à la troisième place avec 34 points. Après un troisième match sans victoire (1/9), les Buffalos, 12e avec 26 unités, sont toujours coincés dans la deuxième partie de tableau.