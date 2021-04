34e et dernière journée de Pro League, le championnat de Belgique de football, ce week-end. Avant les ultimes conclusions consécutives aux dernières rencontres disputées ce dimanche à 18H00, place, notamment, ce samedi à un duel entre l’Antwerp et le Racing Genk. Soit les deux formations qui talonnent, de très loin toutefois, le leader, le FC Bruges.

Les visiteurs genkois s’illustrent les premiers, forçant les Anversois à défendre fort bas. Et les filets vont trembler à la 22e minute de jeu grâce à l’inévitable Paul Onuachu (0-1). Le meilleur buteur de notre compétition reprend au petit rectangle, tel l’habituel renard des surfaces, et trompe Ortwin De Wolf. Le grand format nigérian de 26 ans, né à Owerri, enfile sa deuxième perle à la 64e minute de jeu, suite à un penalty obtenu lui-même (0-2). Il porte ainsi son total à 29 buts. Pas mal du tout.

►►► À lire aussi : Charleroi s'incline face à Eupen et conclut sa mauvaise saison sur une fausse note

L’Antwerp réagit enfin et, trois minutes plus tard, Didier Lamkel Zé place une frappe précise dans la cage limbourgeoise. L’arbitre signale une position de hors-jeu avant d’attendre la vérification du VAR, la babelutte Lamkel Zé, qui n’a jamais sa langue dans sa poche, tentant naturellement d’influencer l’arbitre. Il obtient gain de cause (1-2). Les Anversois y croient et Dieumerci Mbokani égalise sur un coup franc botté par Lior Refaelov à la 90e minute (2-2). On imagine la partie filer vers ce partage... mais Dylan Batubinsika surgit sur coup de coin dans les arrêts de jeu (3-2).

Genk a mené 0-2, mais rentre bredouille à la maison. Au classement général, l’Antwerp garde sa 2e place (60 unités) devant Genk (56).