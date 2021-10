Pro League : Krämer dans les tribunes, plusieurs minutes de chants, la magnifique communion entre joueurs et supporters eupenois

Pro League : Krämer dans les tribunes, plusieurs minutes de chants, la magnifique communion entre... Improbable leader de la Pro League aux côtés de l'Antwerp, Eupen continue son début de saison en mode conte de fées. Après avoir tenus en échec Bruges et Anderlecht lors des deux premières journées, les Eupenois ont fait tomber Genk dans le cadre de la 10e journée ce dimanche soir au terme d'un match fou. Menés 1-2 et réduits à dix, les Pandas sont parvenus à s'imposer grâce à but de Heris dans le temps additionnel. Et la soirée de folie s'est poursuivie après la rencontre. Euphoriques de ce succès, les Eupenois sont allés le fêter avec leurs supporters et leur entraîneur Stefan Krämer s'est même retrouvé dans la tribune et à lancer des chants de victoire au milieu des fans des Pandas. Une belle victoire et une belle fête avec leurs supporters qui permettent aux Eupenois d'aborder la trêve internationale le coeur léger.