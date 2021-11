Pro League - Kouamé : "A onze contre onze je suis sûr qu'on gagne ce match"

Anderlecht a partagé l'enjeu sur son terrain face à Courtrai (1-1) et n'a pas été aidé par l'exclusion de Benito Raman à l'heure de jeu. Christian Kouamé s'est présenté à l'interview, évidemment déçu : "Ça fait plusieurs matchs qu’on n’arrive pas à gagner. On voit que les premiers continuent à gagner et un point aujourd’hui ce n’est pas assez, c’est comme si on n’avait rien fait".

A la mi-temps, Vincent Kompany leur a surtout dit de continuer à jouer de la même façon et que ça allait finir par payer : "Il nous a demandé de continuer parce qu’en première mi-temps, même si on était mené, on avait beaucoup créé. On n’a pas été concret, on n’a pas eu la réussite. Après on revient en deuxième mi-temps, on réussit à égaliser. Il faut rester à onze contre onze. Parce qu’après le carton rouge de Benito, ça nous pénalise".

Christian Kouamé était d'ailleurs un peu remonté sur son coéquipier Benito Raman : "On revient, on arrive et à onze contre onze ça se voit qu’on rentre dans le match. Le gars il peut te dire ce qu’il veut, tu dois rester concentré. Tu as un objectif, tu ne peux pas faire cette faute".

L'international ivoirien était persuadé qu'Anderlecht pouvait passer au-dessus à onze contre onze : "On a vu qu’en allant les chercher plus, ils étaient en difficulté. Et après l’égalisation, ils étaient encore plus en difficulté. Il fallait juste rester à onze parce que pour moi à onze on gagne ce match".

Aligné dans un nouveau système, Kouamé s'est senti à l'aise avec Zirkzee et Raman : "Il faudra revoir le match mais dans le match j’ai l’impression qu’on a pu créer beaucoup. Zirkzee aime venir chercher le ballon alors que Benito et moi on aime bien prendre la profondeur. L’entraîneur il a vu ça et il a essayé ce système. Pour moi, on n’a pas fait un mauvais match".

Les Mauves se sont pourtant fait siffler en fin de match : "Ça peut arriver, ils voulaient gagner. Nous aussi on voulait gagner mais ce sera pour la prochaine fois".

La prochaine fois ce sera à Charleroi le week-end prochain.