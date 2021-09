Pro League – Kompany : "Si je dois prendre une balle pour un groupe comme ça, je le ferai"

Anderlecht a arraché un point sur la pelouse d’Ostende alors que les Mauves étaient menés 2-0 et réduits à 10 mais ont su réagir grâce à des buts de Zirkzee et Raman (2-2). Vincent Kompany était fier de la réaction de ses joueurs : "On est mené 2-0, on reçoit un carton rouge, il n’y a rien qui rentre. Je pense qu’on se crée des occasions, on a un but annulé où j’essaie encore de voir quelles parties de la ligne il faut voir. A ce moment-là on se dit ok. On a déjà du mal à marquer alors qu’on se crée énormément d’occasions. C’est 2-0, on est réduit à dix. C’est difficile. Mais après j’ai vu de la passion, des joueurs qui ont mouillé le maillot. Encore une fois, le foot ça peut être ingrat et décevant mais des fois, dans des moments comme ça, je suis reconnaissant de ce que les joueurs ont montré. En tant que coach, je veux gagner, je veux des résultats mais si je dois prendre une balle pour un groupe comme ça, je le ferai. Ça, c’est la base, quand on a ça, après c’est une question de temps".

L’engagement des joueurs et la mentalité affichée ont convaincu le coach des Mauves qui soulignait aussi l’enchaînement des matchs : "C’est le troisième match de la semaine. On a eu une semaine lourde avec le Standard, La Gantoise. Ce qui a été décisif, c’est que des joueurs ont pris la relève. Ceux qui étaient sur le banc et sont montés ont haussé le niveau de l’équipe directement. Ils se sont montrés, ils n’ont pas eu peur de recevoir le ballon et c’est ce qui a fait en sorte qu’on est resté dans le match jusqu’à la fin et on a encore eu des occasions, même à 2-2".

Depuis le début de la saison, Anderlecht a du mal à enchaîner les bonnes prestations et Vincent Kompany ne va pas s’enflammer par rapport au bon match de ce dimanche : "Je vais rester très calme par rapport à ce match. La saison va être longue. Bruges a perdu des points contre Louvain, d’autres clubs vont encore se faire piéger. La saison va être longue mais sur une longue période de temps ce qui m’intéresse c’est si l’équipe se crée des occasions. La mentalité est bonne et on n’aura pas toujours le résultat qu’on veut parce qu’on n’est pas encore à un niveau où on peut dominer un adversaire 2,3,4-0 mais il y a du contenu. On doit juste rester concentrer sur nous-même pour s’améliorer et les résultats viendront".

Le coach des Mauves est également revenu sur le but annulé de Refaelov pour un hors-jeu qui ne semblait pas évident et regrettait également le manque de moyens : "Ce n’est peut-être pas le bon moment de proposer ça mais la seule chose que je peux amener de manière humble. J’ai eu la chance de côtoyer des choses à un niveau plus haut. On a un bon produit, c’est un bon championnat, il y a de bons joueurs, de grands talents qui iront jouer plus haut. La seule chose qui manque c’est la structure autour. On offre quelque chose au téléspectateur. On ne peut pas se faire avoir par une ligne de hors-jeu avec un angle de vue qui est en diagonale donc on ne sait pas bien juger et on annule quand même le but. On ne peut pas se faire avoir. On n’a pas de goal line technology, on ne sait pas si un ballon a franchi la ligne de but. Si on hausse le niveau de ce qu’il y a autour du foot, on aura un championnat qui continuera de pousser vers le haut. Parce qu’il y a les joueurs pour et il y a des super entraîneurs. C’est un championnat dur au niveau physique et tactique. Donc vraiment un super championnat. On autorise aussi trop les joueurs à gagner du temps. Quand on autorise ça, pour les gens qui regardent à la télé, on dévalorise le produit. Il y a moins d’action vers le but, les joueurs peuvent se reposer et donc être mieux en place. On autorise les fautes tactiques. Il y a des petites choses qu’on peut changer pour augmenter le niveau. Aujourd’hui, il y a une chose qui est sortie c’est qu’il y a de l’engagement, du tempo. Les supporters vont toujours être contents ou déçus en fonction du résultat mais au moins on aura quelque chose à montrer".

►►► À lire aussi : Pro League - Van Crombrugge : "On était confiant parce qu’on avait créé pas mal d’occasions en première mi-temps"