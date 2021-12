Pro League : Jordi Condom annonce la fin de sa collaboration avec Seraing, d'un drôle de commun accord

Pro League : après la défaite face à Malines, Jordi Condom n’est plus l’entraîneur de... Une défaite de plus, une défaite de trop pour Seraing et Jordi Condom. Le promu du début de saison ne se porte pas bien, actuellement avant-dernier du championnat de division 1A. Le désormais ex-coach de Seraing et le club ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Une décision qui remontrait en réalité à plusieurs semaines selon les propos du coach lui-même à la fin de la rencontre au micro d’Eleven. "Avant d’analyser le match je voulais parler d’autre chose. J’ai annoncé ma démission au club il y a plusieurs semaines, et on a trouvé un accord pour que je reste jusqu’à ce dernier match de l’année." Sur ses réseaux sociaux, le club parle d’un accord entre les deux parties : "D’un commun accord, la fin de notre collaboration avec Jordi Condom a été actée. Nous remercions Jordi pour son travail au sein du club et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière." Le club est à la lutte pour le maintien et vient d’enchaîner cinq défaites consécutives au championnat. Une très mauvaise série qui aura donc eu raison de cette collaboration commencée à la fin du mois de mai 2021, alors que Seraing venait d’être promu dans l’élite du football belge.