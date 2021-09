Pro League - Ilaimaharitra : "On voulait montrer le nouveau Charleroi"

La rencontre face à Bruges a été cruelle pour Charleroi ce samedi soir. Bien dans le match, les Zèbres se sont inclinés à la 93e sur un but de Charles De Ketelaere. Le capitaine du soir Marco Ilaimaharitra était évidemment déçu : "Je pense qu’on va repartir avec de la frustration. Il faut retenir le positif. On a su les accrocher pendant 85 minutes. Je pense qu’en première mi-temps, on a les occasions les plus franches. En deuxième mi-temps ils sont revenus avec d’autres idées, on a essayé de contrer. Je pense qu’on a de belles occasions aussi mais ils ont été plus efficaces que nous. C’est dommage".

Il faut dire que ce Charleroi là s'est bien battu et a longtemps tenu la dragée haute au champion brugeois. Les Carolos avaient envie de montrer qu'ils avaient passé un cap : "On voulait montrer le nouveau Charleroi. On voulait montrer qu’on était capable de déranger n’importe qui et continuer sur notre bonne lancée, de rester invaincu. Maintenant on sait qu’un match dure 92-93 minutes. Ça ne nous a pas souri ce soir mais il faut regarder le positif et continuer".

Enfin débarrassé de ses soucis physiques, Ilaimaharitra était de retour dans le onze de base des Zèbres et portait même le brassard de capitaine. Une maigre consolation pour le Malgache : "C’était spécial mais ça aurait été encore plus beau avec la victoire. C’est clair qu’à titre personnel, je suis très fier mais il n’y a pas la victoire au bout donc c’est un sentiment partagé pour moi ce soir".

Avec 13 points, Charleroi est cinquième et s'en ira défier Malines le week-end prochain.

►►► À lire aussi : Pro League – Edward Still : "C’est un énorme sentiment de déception"