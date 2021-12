C’est désormais officiel : Hugo Siquet va quitter le Standard en janvier. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité dès ce mercredi midi, le latéral rouche rejoindra Fribourg.

Dans une interview accordée au site du club germanique, le Diablotin ne cache pas sa joie. "C’est un club très ambitieux et familial qui reflète mes valeurs sur et en dehors du terrain. Je suis impatient à l’idée de pouvoir bientôt jouer ici".

Le directeur sportif du club allemand, Klemens Hartenbach, s’est également montré enthousiaste à l’idée d’accueillir le joueur de 19 ans. "Nous le suivons depuis ses premières années au Standard. Nous n’avons pas pu l’attirer l’année passée donc la joie est d’autant plus grande. Il se distingue grâce à son intelligence de jeu, son énergie et son envie constante d’aller de l’avant. Il n’a que 19 ans et nous voulons franchir les prochaines étapes de son développement. Nous l’attendons avec impatience".