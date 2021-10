Rigoureux pour colmater l'omniprésence de Gano en début de match, Genk a défloré la marque sur un superbe but d'Ito dès le quart d'heure. Trouvé à l'entrée de la surface par Munoz, le feu follet japonais a repris en un temps (de l'extérieur du pied s'il vous plaît!) pour planter sa 2e rose de la saison et mettre les Limbourgeois sur du velours.

Malgré les présences de Bongonda ou Mike Trésor sur le banc au coup d'envoi, les visiteurs ont en effet proposé une très belle partition collective sur la pelouse du Essevee, cinq joueurs différents parvenant à planter un but pour participer à ce festival offensif.

Genk respire ! En pleine crise existentielle et en panne de confiance (3 défaites consécutives en Pro League), les Limbourgeois ont sorti la tête de l'eau en croquant Zulte-Waregem (2-6). Un succès éclatant , le 6e de la saison, qui fait du bien au moral, permet à Genk de remonter provisoirement à la 10e place et qui porte le sceau de tout un collectif.

En confiance, ils ont ensuite fait le break grâce à un but, tout aussi beau que le 1er, signé Thorstvedt juste avant la mi-temps. Sollicité par Ito, il a réalisé un chirurgical contrôle en mouvement avant d'ajuster parfaitement Bossut.

Et alors qu'on pensait que Zulte allait pouvoir profiter de l'entracte pour retrouver ses esprits, le Essevee a craqué juste après la pause, confirmant son indigence défensive du jour. C'est Ito, décidément en très grande forme, qui a trouvé Onuachu dans la surface. Inexplicablement seul, le colosse nigérian a repris trop facilement pour inscrire le but du K.O et définitivement ôter tout suspense dans cette partie.

Humilié sur sa propre pelouse, le pantin désarticulé de Zulte n'avait pas encore tout vu. En l'espace de quelques minutes, Heynen (52') et Lucumi sont en effet passés par là pour aggraver la marque et donner au score son allure de forfait...avant l'heure de jeu.

En roue libre, Genk a ensuite finalement levé le pied, encaissant deux buts (sans gravité) de Vossen et Kutesa. En toute fin de match, Heynen a finalement planté sa 2e banderille du jour d'une belle frappe vicelarde qui n'a laissé aucune chance à Bossut. 2-6 score final donc en faveur de Genk qui met fin çà l'hemorragie.