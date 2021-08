Pro League : Genk se reprend avec la manière et enfonce OHL (4-0), splendide but d’Ito

Battus en semaine sur la pelouse du Shakhtar Donetsk (2-1) et donc éliminés de la Ligue des Champions, les Limbourgeois devaient se reprendre face à OHL ce samedi soir lors de la 4e journée de Pro League. Genk a parfaitement rempli sa mission en s’imposant 4-0 à la Cristal Arena avec la manière.

Les joueurs de John van den Brom sont directement rentrés dans la rencontre. Après moins de trois minutes, les Louvanistes rendent généreusement le ballon à Genk près de leur surface. Gerardo Arteaga s’appuie sur Carel Eiting et sert Théo Bongonda en retrait. Le Belge contrôle, enchaîne avec un tir puissant du gauche et trompe Rafael Romo qui regarde impuissant le ballon filer dans son but (1-0, 3'). C’est déjà le quatrième goal de Bongonda cette saison.

En deuxième période, c’est le colosse Paul Onuachu qui va donner de l’air à Genk en inscrivant le 2e but des siens. Sur le flanc droit, Daniel Munoz centre en direction de la tour nigériane. Sebastien Dewaest intervient mais manque son dégagement de la tête. Le ballon arrive alors dans les pieds d’Onuachu qui, en véritable renard des surfaces, frappe en un temps et marque (2-0, 59').

A un quart d’heure du terme, le Japonais Junya Ito est à la conclusion d’un superbe mouvement collectif. Triple une-deux avec trois coéquipiers différents avant une belle frappe du gauche : Ito et Genk régalent (3-0, 78'). Et ce n’est pas terminé. En toute fin de rencontre, Genk obtient un coup-franc aux 25 mètres. L’astucieux Carel Eiting lobe le mur et lance Kristian Thorstvedt en profondeur. Le Norvégien ne tremble pas et enfonce OHL (4-0, 90+1').

Genk s’impose facilement face à Oude Heverlee-Louvain et remonte à une 4e place provisoire. De son côté, le club des Universitaires est en mauvaise posture et s’enfonce dans le bas du classement (16e avec 3 points).