Pro League : Genk se régale face à Bruges et relance la course au titre (3-0)

Les Limbourgeois sont sur un nuage. Après le Standard et l’Antwerp, Genk s’est offert le scalp du champion en titre brugeois ce vendredi soir en ouverture de la 2e journée des Champions play-offs (3-0). Le meilleur buteur de Pro League, Paul Onuachu , a inscrit le premier but de la rencontre au retour des vestiaires (1-0, 57'). Junya Ito a doublé le score d’une frappe puissante dans la surface (2-0, 73') et 3 minutes plus tard, Kristian Thorstvedt a trompé Simon Mignolet après avoir réalisé une magnifique roulette pour éliminer son adversaire (3-0, 76'). Avec cette victoire, Genk relance la course au titre et revient à 5 points du FC Bruges.

Genk est en forme et ça se voit. Les Limbourgeois sont les plus entreprenants en début de rencontre et se procurent la première grosse occasion de la partie sur une frappe lointaine du défenseur Jhon Lucumi, bien repoussée en corner par Simon Mignolet (0-0, 16'). Si les deux équipes jouent bien au football, Limbourgeois comme Brugeois peinent à se montrer dangereux.

Il faut d’ailleurs attendre les derniers instants de la première mi-temps pour assister à la première véritable occasion des Blauw en Zwart qui a failli faire mouche. A l’entrée de la surface, le milieu de terrain Mats Rits frappe, pense tromper Maarten Vandevoordt mais Lucumi s’interpose parfaitement (0-0, 45').

Le Club de Bruges remonte sur le terrain avec beaucoup d’envie mais ce sont les joueurs de John van den Brom qui ouvrent le score grâce à l’inévitable Paul Onuachu, trouvé chanceusement dans la surface par Bryan Heynen (1-0, 57'). C’est le… 31e but de l’attaquant nigérian cette saison.

Ce but transcende les Limbourgeois. Sur le flanc droit, Kristian Thorstvedt trouve Junya Ito qui s’avance tranquillement dans le rectangle avant de frapper fort au premier poteau et de tromper Mignolet (2-0, 73'). Et ce n’est pas terminé. Trois minutes plus tard, Theo Bongonda décale Thorstvedt, le Norvégien élimine son adversaire à l’aide d’une roulette magistrale et tire au but. Sa frappe, déviée par un Brugeois, finit au fond du but de Mignolet qui se retourne pour la troisième fois de la soirée (3-0, 76'). Fin du match, Genk n’a fait qu’une bouchée du Club de Bruges ce soir.