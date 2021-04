Pro League : Genk s’impose à l’Antwerp au terme d’une 2e période complètement folle (2-3)

Antwerp - Genk : le résumé (2-3) - Pro League - 30/04/2021 Genk s’est imposé 2-3 sur le terrain de l’Antwerp ce vendredi soir en ouverture des Champions play-offs au terme d’un match très intense. Les Limbourgeois ont d’abord ouvert le score en première mi-temps via leur capitaine Theo Bongonda (0-1, 20'). Le Great Old, en manque d’inspiration en début de rencontre, est remonté sur la pelouse avec beaucoup d’envie. Maxime Le Marchand (1-1, 57') puis Koji Miyoshi (2-1, 61') ont trompé Maarten Vandevoordt coup sur coup. Assommé, Genk est parvenu à revenir dans la partie grâce au meilleur buteur du championnat Paul Onuachu (2-2, 73') et en fin de rencontre, Bongonda a inscrit un doublé pour offrir la victoire à son équipe (2-3, 88'). Avec cette victoire, Genk passe devant son adversaire du jour au classement avec 31 points, un de plus que l’Antwerp.