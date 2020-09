Pro League : Genk retrouve le sourire en remportant le duel de mal classés contre Malines (3-1)

Genk sort la tête de l'eau. Quelques jours après le licenciement d'Hannes Wolf, remercié pour des résultats insuffisants, les Limbourgeois ont pris le dessus sur Malines, autre équipe en plein doute et qui flirte avec la zone rouge (3-1).

Pourtant, c'est le KV qui est mieux rentré dans cette rencontre, trouvant l'ouverture après six petites minutes grâce au nouveau venu Mrabti. Sur un service de son compatriote Gustav Engvall, le Suédois a surgi entre Kristian Thorstvedt et Jhon Lucumi pour inscrire son premier but à l'occasion des sa première apparition (6e, 0-1). La réaction limbourgeoise a été immédiate et sur un centre de Joakim Mæhle, Onuachu a facilement devancé Thibaut Peyre pour battre Gaëtan Coucke, qui était son équipier la saison passée (11e, 1-1).

Par la suite, la rencontre a clairement baissé en rythme et en qualité. Seule une action ubuesque lors de laquelle Genk trouvera...trois fois le poteau en une action, sortira les supporters présents de leur torpeur. C'est finalement Engvall qui sera à la base de la première action dangereuse de la seconde période. Mais après un beau contrôle suite à un centre d'Issa Kaboré, il n'est pas parvenu à cadrer. Ito sera plus chanceux : sur un centre de la gauche de Gerardo Arteaga, le Japonais est arrivé en même temps que Lucas Bijker et le ballon, qui a rebondi sur sa jambe, est entré dans le but (56e, 2-1). Onuachu s'offrira finalement un beau doublé, concrétisant un centre d'Ino à la 69e.

3-1, score final, Domenico Olivieri entame de la meilleure des manières son intérim en mettant un terme à une série de quatre matches sans victoire et en infligeant aux Malinois une quatrième défaite de rang. Les Limbourgeois se retrouvent 8e (8 points), Malines flirte avec la zone rouge en étant 16e.