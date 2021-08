Pro League : Genk renverse Courtrai en toute fin de match et arrache sa 1re victoire de la saison (1-2)

Courtrai - Genk : le résumé - Pro League : J3 - 07/08/2021 Genk a renversé Courtrai ce samedi soir 1-2 dans le cadre de la troisième journée de Pro League. Les Courtraisiens ont ouvert le score par Teddy Chevalier à la 18e minute de jeu. Réalisant une bonne première mi-temps, ils sont parvenus à conserver cet avantage pendant le premier acte. Mais les Limbourgeois sont remontés sur le terrain avec de bien meilleures intentions et l’inévitable Paul Onuachu a débloqué son compteur buts en Pro League à la 52e minute. Genk a ensuite eu le contrôle du match mais a peiné à prendre l’avantage. Il a fallu attendre la 92e minute et un but de Daniel Munoz (malheureux face au Shaktar) pour voir les Limbourgeois l’emporter. Les deux réalisations des hommes de van den Brom ont été inscrites à la suite d'un corner. Courtrai pourra nourrir des regrets car l’équipe a eu plusieurs opportunités de passer devant. Mais, même si ça ne les consolera pas après leur première défaite de la saison, les Courtraisiens continuent de montrer de belles choses en ce début de saison.