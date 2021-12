Pro League : Genk déroule face à Ostende et se rapproche du top 8 (0-4) - 26/12/2021 Le Racing Genk s'est facilement imposé sur la pelouse d'Ostende (0-4) pour son dernier match de l'année 2021. Rapidement devant, les Limbourgeois menaient 0-3 à la mi-temps et et ont géré le deuxième acte, les Ostendais se montrant très peu dangereux.