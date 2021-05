Pro League : Genk déroule face à l’Antwerp et assure sa deuxième place

Pour encore rêver du titre, Genk devait s’imposer face à l’Antwerp. Et les Limbourgeois ont brillamment rempli leur mission en s’imposant 4-0 grâce à un triplé de Thorstvedt et un but de Dessers.

Les Genkois rentrent très bien dans la rencontre. Et après cinq minutes, ils se créent la première occasion par l’entremise de Bongonda mais sa frappe est repoussée. Sur le corner qui suit, Ito reprend le ballon de volée mais ça passe au-dessus (6e).

Mais l’Antwerp ne se laisse pas dominer sans réagir. Après une petite hésitation dans la défense limbourgeoise, Miyoshi récupère le ballon mais sa frappe passe à côté (22e). Les Anversois passent même tout proches de l’ouverture du score (29e) mais Hongla tarde trop et Lucumi revient en pompier.

A la 36e, Heynen tente sa chance mais c’est trop central pour inquiéter Butez. Quelques minutes plus tard, la frappe d’Ito est dangereuse mais passe juste à côté (39e).

Et les Genkois prennent finalement l’avantage à la 43 grâce à Thorstvedt. Le Norvégien récupère le ballon à l’entrée du rectangle après une mauvaise relance de Le Marchand et frappe à ras de sol devant lui pour tromper Butez.

Au retour des vestiaires, Genk tente de tuer la rencontre. Sur une frappe d’Ito, Butez repousse le ballon sur le côté, Onuachu tente de s’en emparer, le portier français est le premier sur le ballon mais loupe son intervention et repousse le ballon dans les pieds de Thorstvedt qui n’a plus qu’à conclure dans le but vide.

Quelques secondes plus tard, Bongonda pense faire 3-0 mais est signalé hors-jeu. Sur la frappe repoussée d’Ito, il se trouve derrière Butez et seul un défenseur est présent sur la ligne. A la 55e, Ito frappe à nouveau mais son tir est repoussé par De Laet.

Et cette deuxième mi-temps est à sens unique. Après une action joliment construite, Arteaga centre au deuxième poteau pour Munoz mais sa tête passe à côté. Genk fait finalement 3-0 par l’intenable Thorstvedt qui se présente seul face à Butez et ajuste le gardien français.

Bongonda passe ensuite proche d’inscrire le 4-0 mais il croque sa frappe. Et dans leur rectangle les Limbourgeois sont également intraitables. Vandevoort veut conserver sa clean sheet et s’interpose bien sur une volée de Mbokani à la suite d’une mauvaise remise de la tête de Lucumi.

Dessers vient ajouter son nom au marquoir sur une contre-attaque bien menée. L’attaquant se présente face à Butez et croise bien sa frappe, 4-0 à la 77e. Mais il rate ensuite l’occasion de faire 5-0 alors que Butez n’est plus dans son but mais il tire sur Seck, présent sur la ligne.

En l’emportant 4-0 face à l’Antwerp, Genk a rempli sa mission mais n'aura pas droit à un match pour le titre puisque Bruges a partagé l'enjeu sur la pelouse d'Anderlecht (3-3) plus tard dans la soirée.