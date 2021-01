Pro League : Genk croque Zulte-Waregem grâce à un nouveau doublé du colosse Onuachu

Battu à Bruges (3-2) au terme d'un choc flandrien très indécis, Genk a vite redressé la barre en venant à bout de Zulte-Waregem (3-2). Mieux en jambes, les Limbourgeois ont dominé les débats dès l'entame du match mais ont péché dans le dernier geste. On a finalement dû attendre les arrêts de jeu de la première mi-temps pour voir Genk prendre les devants grâce à une (nouvelle) superbe inspiration collective.

A la base de l'action, le défenseur ultra offensif (5 assists déjà) Munoz sollicite Ito à l'entrée de la surface. Le Japonais, en pleine forme, lui remet astucieusement d'une talonnade dont il semble avoir le secret. Mis sur orbite, Munoz s'engouffre dans la surface et distille un excellent ballon pour Onuachu, seul face au but, qui en profite pour inscrire sa 21e rose de la saison, déjà. Sur du velours, Genk enfonce le clou juste après l'entracte....grâce à une nouvelle banderille de son colosse nigérian. Sur corner, il s'élève plus haut que toute la défense et surprend trop facilement Bostyn. 2-0 puis 3-0 à la 67e grâce à Ito, à la retombée d'un tir sur le poteau ' Uronen.

Dos au mur, Zulte réagit alors qu'on ne donne plus cher de sa peau. Dans l'indifférence quasi générale, Laurens De Bock s'infiltre et place une frappe qui laisse Vukovic pantois. 3-1, puis 3-2 à quelques minutes du terme sur un pénalty parfaitement botté par Gianni Bruno. Zulte se remet à y croire, Genk se met à trembler mais le score ne bougera plus.

Genk profite de cette victoire pour déloger l'Antwerp et s'installer à la 2e place (42 points), à distance respectable de Bruges (51). Pour Zulte, c'est un 3e revers consécutif et une frustrante 12e place (30 unités). Dans l'autre match de la soirée, le Beerschot et Courtrai se sont neutralisés au terme d'une rencontre insipide (0-0).