Dans un match spectaculaire, Charleroi a finalement dû s’incliner sur la pelouse de Genk. Après la rencontre, Edward Still est venu au micro d’Eleven Sports pour évoquer la défaite de son équipe.

Avant de parler de la performance de ses joueurs, le coach carolo a d’abord salué la prestation des vice-champions de Belgique. "On a vu des individualités de Genk qui étaient au top de leur forme. Tout le monde le sait, quand ces joueurs prestent à ce niveau-là, c’est très difficile de les arrêter. Individuellement, c’est peut-être la meilleure équipe du championnat avec Bruges. À certains moments, ils jouaient avec un niveau de Ligue des champions."

Concernant la rencontre, Still considère tout de même que Charleroi n’est pas passé loin de ramener quelque chose du Limbourg. "Malgré ça, on a fait un gros match. Il y a un poteau sortant à 2-2 et ça peut tout changer. Quelques minutes plus tard, on prend le 3-2 sur une frappe de loin où Koffi perd malheureusement ses appuis sur un terrain difficile. Ce sont ces petits moments clés du match qui n’ont pas tourné en notre faveur. Malgré le résultat, on a fait une prestation très sérieuse."

Interrogé sur les résultats face aux grosses formations du pays, l’entraîneur des Zèbres se veut rassurant. "Ça m’ennuie car on déteste perdre, c’est le pire sentiment mais on accepte, ça fait partie du sport. La défaite à l’Union est le seul match ou on a été en dessous. Contre Anderlecht à domicile, on avait fait un gros match mais on a perdu la gestion de quelques moments clés, l’Antwerp à domicile, on aurait dû largement gagné, Genk à domicile, on a été en contrôle tout le match pour gagner 2-0 et on a gagné à Gand."