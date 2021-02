Pro League : Genk - Anderlecht en direct (LIVE audio et commenté 18H15)

Avec six équipes séparées de deux points entre les 4e et la 9e places, la course au Top 4 de Pro League demeure indécise à la veille des rencontres de la 24e journée, qui est en réalité la 26e disputée dans la phase régulière.

►►► Genk - Anderlecht en direct audio

A 18H15 dimanche, John van den Brom retrouve le Sporting d'Anderlecht, 5e, à la Luminus Arena mais cette fois à la tête de Genk, 3e, donc. Les joueurs de Vincent Kompany n'ont ramené que 11 points de leurs douze premiers déplacements, le plus faible bilan de notre élite.



Le T1 du Sporting pourra compter sur Cullen, Trebel et Diaby, tous disponibles. De quoi amener un peu de concurrence supplémentaire.

Les Mauves restent sur trois partages, dont deux à domicile, et un seul but inscrit. La victoire en Coupe au FC Liège (0-2) a peut-être provoqué un déclic.