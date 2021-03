Pro League : Gand émerge contre le CS Bruges, Malines et OHL partagent

OHL a partagé l'enjeu face à Malines (2-2) dans cette rencontre de la 31e journée de Pro League. Les hommes de Marc Brys ont d'abord été menés au score (Vranckx, 1-0) avant de passer devant via De Norre et Schrijvers. Ferdy Druijf a rétabli l'égalité en fin de rencontre via un penalty. Le Louvaniste Kamal Sowah a eu la balle de match à la toute dernière seconde du temps additionnel, mais a vu son tir repoussé par le montant de Thoelen.

Au classement, OHL manque l'opportunité de recoller à Ostende, vainqueur de Mouscron samedi. Les Louvanistes comptent désormais quatre points de retard sur les Côtiers qui occupent la quatrième place, qualificative pour les PO1. Les mines brabançonnes étaient naturellement très basses à l'issue de la rencontre.

En fin de soirée, Gand s'est hissé en neuvième position (43 points) grâce à sa victoire face au CS Bruges par le plus petit écart.

La Gantoise a dominé stérilement, mais a trouvé le chemin du but sur un penalty accordé pour une faute de Vitinho sur Nuro et transformé en deux temps par Castro-Montes (81e, 1-0).

Un but, trois points : l'essentiel est là finalement. Les Gantois sont neuvièmes et sont toujours en course pour les play-offs 1 et, plus probablement, pour les play-offs 2.