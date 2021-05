Pro League : Gand doit s’imposer face à des Rouches qui jouent pour du beurre (LIVE audio et commenté 21H)

Le Standard de Liège, déjà éliminé de la course à l’Europe, se déplace à la Gantoise ce mercredi à 21H lors de l’avant-dernière journée des play-offs 2. Cette rencontre est à suivre en direct audio et commenté.

Une équipe dans l’obligation de s’imposer face à une équipe dont la saison est déjà terminée, voilà ce qui nous attend ce samedi soir. D’un côté, Gand, deuxième des play-offs 2 avec 32 points s’est facilement imposé 0-4 sur la pelouse d’Ostende la journée précédente. De l’autre, un malheureux Standard, qui a touché le montant à trois reprises, s’est incliné au KV (3-1) et a déjà dit adieu à l’Europe.

Relégués à 6 points des Malinois, premiers des PO2, les Liégeois ne peuvent plus atteindre la première place du groupe. En effet, les Rouches devraient réaliser un 6 sur 6 et dans le même temps, Malines et Gand devraient perdre leurs deux matches. Impossible étant donné que ces 2 équipes s’affrontent lors de la dernière journée.

La Gantoise devrait donc dominer les débats, même si les Liégeois auront à cœur de terminer la saison sur une note positive. Mais la tâche s’annonce compliquée d’autant plus que Mbaye Leye sera certainement privé de Nicolas Raskin, Gojko Cimirot, Arnaud Bodart et peut-être aussi de Selim Amallah, blessés.