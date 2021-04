Pro League, Gand – Charleroi : Malheur au vaincu (LIVE audio et commenté 20H45)

Les Buffalos accueillent les Zèbres ce samedi dans le cadre de la 33e journée de Pro League, l’avant-dernière de la phase classique. Cette rencontre de la plus haute importance pour les deux équipes est à suivre en direct commenté et en direct audio ce samedi dès 20H45.

Premiers après sept journées de championnat avec un magnifique 21/21, les joueurs du Sporting de Charleroi auraient cru à une blague si on leur avait dit qu’ils se battraient pour intégrer le top 8 en fin de saison. Mais c’est bien le cas aujourd’hui. Avec 42 points et la onzième place du championnat de Belgique, les Zèbres sont en difficulté et pourraient voir leur saison s’écourter s’ils n’atteignent pas le top 8. En effet, les clubs classés de la 5e à la 8e place joueront pour le dernier ticket pour l’Europa League pendant que ceux classés entre la 9e et la 16e place verront leur saison se terminer prématurément.

La tâche s’annonce compliquée pour Karim Belhocine et ses hommes, Charleroi n’ayant plus gagné en Pro League depuis le 30 janvier dernier (1-3 à Courtrai).

En face, Gand se bat pour le même objectif que son adversaire : le top 8. Les Gantois sont aujourd’hui dixièmes au classement, juste devant Charleroi, avec 43 points. Mais contrairement aux Zèbres, les Buffalos ont très mal débuté leur saison et se portent beaucoup mieux depuis le retour de Hein Vanhaezebrouck au poste d’entraîneur.

Défait par le Standard lors de la journée précédente (2-1), Gand doit s’imposer à domicile, sans quoi le club devra dire à dieu au top 8.