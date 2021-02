Pro League : Frappe des 30 mètres en pleine lucarne, magnifique but de Van den Bergh face à Genk... Le Beerschot s’est imposé ce dimanche soir 1-2 sur le terrain de Genk dans le cadre de la 27e journée de Pro League. Jan Van den Bergh, défenseur gauche anversois, a ouvert le score de façon remarquable. Peu après l’heure de jeu, le tableau des scores affiche toujours 0-0 entre Genk et le Beerschot. Sur une rentrée en touche anversoise, Jhon Lucumi se troue, s’en suit un cafouillage dans le rectangle limbourgeois. Daniel Munoz dégage comme il peut dans les pieds de Ryan Sanusi. Ce dernier remet alors le ballon en retrait pour Jan Van den Bergh. Le défenseur contrôle et décoche une frappe des 30 mètres qui termine en plein dans la lucarne du gardien de Genk Maarten Vandevoordt. Un but magnifique, sans doute un des plus beaux de la saison, dont le défenseur de 26 ans se souviendra longtemps. C’est le deuxième but de la saison de Van den Bergh qui avait déjà marqué à Malines en novembre dernier.