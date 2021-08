Pro League : Franck Berrier, ancien joueur de Zulte, d'Ostende ou du Standard, est décédé à 37 ans

Le monde du football belge est en deuil. Ex-joueur du Standard, de Zulte-Waregem et d'Ostende, notamment, Franck Berrier est décédé. Selon un tweet publié par le KVO ce vendredi, le Français de 37 ans serait mort d'une crise cardiaque alors qu'il faisait du sport.

Il y a plus de deux ans, Berrier avait dû mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses à cause de problèmes cardiaques.

On se rappellera de lui comme étant un meneur de jeu très élégant, à l'intelligence de jeu bien au-dessus de la moyenne et au toucher de balle soyeux. Après avoir fait les beaux jours de Zulte pendant deux ans, il avait posé ses valises à Sclessin entre 2010 et 2012 avant de définitivement prendre son envol en tant que titulaire, à nouveau à Zulte puis à Ostende entre 2014 et 2018 (120 matches, 21 buts)