L’Union saint-gilloise s’est facilement imposée tout à l’heure face à Courtrai (2-0). Une telle victoire permet aux Bruxellois de prendre la tête du championnat. Felice Mazzu, le coach de l’équipe, est venu au micro d’Eleven Sports après la rencontre.

L’ancien coach de Charleroi est d’abord revenu sur la forme étincelante de ses joueurs. "Pas mal de personnes pensent encore aujourd’hui qu’on est dans cet élan de notre montée. Je veux faire passer le message à mes joueurs qu’il faut croire à autre chose que cet élan de la montée, on a de la qualité. On sait qu’on aura moments plus difficiles et c’est là qu’il faudra garder le cap. Il ne faut pas tomber dans l’euphorie, on réalise un bon début de saison, l’équipe tourne et on est en confiance. Des gars sur le banc peuvent jouer, c’est le plus important aujourd’hui. On doit continuer dans notre philosophie, vouloir gagner chaque match puis on verra. Je ne veux pas qu’on se projette trop loin. Il faut prendre étape par étape, l’objectif est de se stabiliser comme on l’a toujours dit."

Mazzu a ensuite évoqué une certaine amélioration de ses joueurs depuis la montée en D1A : "L’équipe a mûri par rapport à l’année passée. En D1B, on gagnait nos matches mais on donnait des possibilités à nos adversaires. Aujourd’hui, on a eu une bonne gestion après le 2-0. On n’a rien donné à l’adversaire, c’est bien dans l’amélioration du groupe. On a eu les occasions mais on doit apprendre à être plus décisifs."

Pour terminer, le natif de Charleroi a eu un petit mot pour Mathias Fixelles, son ancien joueur passé à Courtrai qui a été exclu : "J’étais déjà triste de le voir avec un autre maillot et je le suis encore pour lui qu’il ait reçu sa carte rouge. Tout le monde sait que je l’ai apprécié dans l’évolution de notre saison en D1B. La situation a fait qu’il a dû trouver son bonheur ailleurs. Je lui souhaite de faire la plus belle saison possible même sil n’est plus avec nous."