Pro League : FC Bruges-Anderlecht : le Club pour assumer son statut, le Sporting pour le contester (Live audio et commenté 18h30)

Le FC Bruges, autoritaire leader, accueille Anderlecht pour un Topper qui pourrait donner le ton des Champion’s play-offs. Une victoire blauw en zwart ouvrirait grand la voie vers le titre, un succès mauve aurait au minimum le mérite de prolonger le suspense. Voire s’immiscer un peu le doute chez les Brugeois ?

Après la victoire de Genk à Anvers, le Club possède 7 longueurs d’avance. S’ils s’imposent à domicile face au grand rival bruxellois, les Brugeois s’échapperont déjà. Avec dix points d’avance et 5 matches à jouer dans ce mini-tournoi, l’affaire sera déjà entendue.



C’est bien là, tout l’enjeu de ce match : en plus de marquer des points en vue de la deuxième place, Anderlecht peut entretenir le suspense. Les Sporting boys entament ces play-offs avec confiance et le sentiment que le puzzle s’est mis en place. Un feeling forgé par ces quatre victoires consécutives (dont une contre Bruges) en fin de phase classique et un bilan très flatteur face à ses concurrents directs (15/18).



La forme du moment plaide sans doute un peu en faveur du Sporting, mais Bruges reste solide et sûr de ses qualités. Philippe Clement devra faire sans Mata (suspendu) et les blessés Ricca et Balanta. Le jeune Noah Mbamba fait sa première apparition dans le noyau. Vincent Kompany est, lui, privé des absents de longue date Delcroix et Van Crombrugge.



Deux équipes quasiment au complet, de l’enjeu, ce qu’il faut de rivalité, tous les ingrédients sont réunis pour assister un grand match.