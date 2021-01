Pro League : Eupen retourne le Cercle, Onuachu marque encore mais Genk s’incline

Eupen s’est imposé au Cercle de Bruges pour le compte de la 30e journée de Pro League, avancée en ce mois de janvier (1-2). A Courtrai, un doublé de Pape Habib Gueye a éclipsé le 19e but de la saison de l’attaquant de Genk Paul Onuachu (2-1).

Avec respectivement 6 et 3 défaites consécutives, le Cercle et Eupen doivent réagir. Les Brugeois, plus entreprenants, trouvent l’ouverture en début de deuxième mi-temps. Une première réalisation de Kevin Hoggas est annulée logiquement après une déviation d’Anthony Musaba (51e). Le temps de digérer sa déception le Français déballe joliment le cadeau offert par Théo Defourny. Il récupère une relance plein axe et ajuste un superbe lob de 35 m. Mais comme trop souvent cette saison, le Cercle craque en fin de match. Smail Prevljak change le cours du match en marquant deux fois dans la dernière demi-heure (69e et 76e). Defourny a rattrapé sa bourde avec un superbe arrêt sur un envoi de Kylian Hazard qui prenait la direction de sa lucarne (90e+1).



Au Stade des Eperons d’or, l’inévitable Onuachu a encore frappé. Le solide attaquant du Racing fait grimper son total buts à 19 d’une tête précise au deuxième poteau (41e). Mais cette nouvelle réalisation ne permet pas aux Limbourgeois de revenir avec les trois points de Courtrai. Pape Habib Gueye a endossé le rôle d’homme du match avec son doublé (23e et 54e).