Pro League : Eupen renoue avec la victoire contre le Beerschot, le Cercle s’impose à Saint-Trond

Eupen n’avait plus gagné en championnat depuis le 3 octobre et un succès contre Genk. Samedi pour le compte de la 18e journée de D1A, le club germanophone a renoué avec la victoire en prenant la mesure du Beerschot sur le plus petit écart (1-0).

Les Pandas ont ouvert le score à la 34e minute sur un corner tiré par Isaac Nuhu et repris de la tête par Emmanuel Agbadou. Les Anversois, avec 14 tirs dans le premier acte, ont eux manqué d’efficacité. Eupen a ensuite bien géré son avance dans le second acte alors que le Beerschot n’a plus cadré la moindre tentative.

Dans le même temps, l’entraîneur autrichien Dominik Thalhammer, qui a remplacé Yves Vanderhaeghe, a aligné une seconde victoire avec le Cercle de Bruges, qui s’est imposé 1-2 à Saint-Trond au terme d’une fin de match houleuse. Les Canaris ont cru égaliser à la dernière seconde du temps additionnel mais l’arbitre du match Kevin Van Damme, alerté par le VAR, a annulé finalement le goal de Liberato Cacace pour une position de hors-jeu.

Avant ça, Edgaras Utkus (50e) et Rabbi Matondo (75e) ont marqué pour les Brugeois alors que Christian Brüls (58e) avait provisoirement égalisé pour Saint-Trond (58e).

Au classement, Eupen remonte à la 8e place avec 25 points. Le Beerschot, retombé dans ses travers avec une troisième défaite de rang, est dernier avec 9 points, soit huit de moins que Zulte Waregem, avant-dernier. Saint-Trond est 11e (21 pts) et le Cercle 16e (19 pts).

En début de programme samedi, Coutrai a émergé contre Oud-Heverlee Louvain (2-1) grâce à un but de Faiz Selemani à la 89e minute. En soirée, le RSC Anderlecht ira défier Seraing au Pairay (20h45).