Pro League : Eupen battu à Saint-Trond

Anderlecht est allé s'imposer sur un score fleuve (0-7) au Beerschot, inexistant, en clôture de la 21e journée du championnat de Belgique lundi soir. Dans le même temps, Eupen va se mêler à la lutte pour le maintien après sa défaite à Saint-Trond (2-0).

Au Stayenveld, Saint-Trond a ouvert la marque, méritoirement, par son Japonais Taichi Hara à la 25e minute (1-0), pour son 3e but de la saison et est parvenu à maintenir son avantage pour remporter trois points très précieux dans le bas du classement. Les Trudonnaires se sont même mis à l'abri à la 81e minute par Suzuki (2-0).

Au classement, le Beerschot, où la position de l'Argentin Javier Torrente est plus que fragile, conserve la peu glorieuse lanterne rouge du championnat avec 9 unités, à dix points de Seraing, battu au FC Malines (2-0) en début de soirée. Une défaite serésienne synonyme de séparation avec Jordi Condom, l'entraîneur espagnol, après un 0 sur 15 pour le néo-promu. Anderlecht s'installe lui à la troisième place avec 38 points (pour 37 à l'Antwerp, mais avec un match de moins). Charleroi a lui subi, plus tôt dans la soirée, la loi de Oud-Heverlee Louvain (0-3) et recule à la 7e place dépassé par Malines 6e.

OHL se donne de l'air (10e, 26 pts). Eupen compte toujours 25 points (12e), mais est désormais talonné par Saint-Trond (24 points, 13e). Ostende, le Standard (avec deux matches en moins) et Waregem comptent 23 points. Seraing (19 pts) et le Beerschot (9 pts) ferment donc la marche.

La reprise est prévue pour le week-end du 14, 15 et 16 janvier.