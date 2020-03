Pro League : Entraînements suspendus, droits TV votés

Le conseil d’administration extraordinaire de la Pro League s’est tenu aujourd’hui et, forcément, au vu des circonstances en mode "conference call".

L’ordre du jour, préparé par le management, était chargé. Avec, notamment, le calendrier potentiel de la fin de la saison belge. Un calendrier qui ouvre de nouvelles perspectives depuis le report officiel, hier, de l’Euro 2020. Mais un agenda encore rempli d’inconnues puisque nul ne sait quand se terminera la période de confinement, décidée hier par le Conseil National de Sécurité.

Dans l’immédiat, les administrateurs de la Ligue ont unanimement décidé de suspendre tous les entraînements dans les clubs pros jusqu’au 5 avril, au moins. Si la société belge peut reprendre une activité normale à ce moment-là, on comptera une période de 2 à 3 semaines pour permettre la remise en condition des joueurs. Ces derniers ont par ailleurs reçu de leur club un programme quotidien d’activités physiques.

La volonté de la Ligue est de pouvoir caser en un minimum de temps la trentième journée de la phase classique, la finale retour de la D1 b et la finale de la coupe de Belgique entre Bruges et l’Antwerp. Et de disputer ensuite les dix journées de play-offs jusqu’à fin juin s’il le faut, avec trois rencontres par semaine. Tout cela ne sera évidemment possible que si la période de confinement n’est pas prolongée. Dans quel cas, il faudra sans doute adopter un plan B avec seulement 5 journées de compétition pour les play-offs 1. Dans ce cas de figure, les trois premiers classés à l’issue de la phase classique joueront alors trois matchs à la maison

Mais il est clair que les clubs ont envie de jouer la fin de la compétition (Gand semble un peu plus réticent vu son bon classement actuel…), tout ou en partie. L’absence de matchs représente en effet un fameux manque à gagner qui se chiffre à plusieurs centaines de milliers d’euros par rencontre.

La Proleague attend aussi des nouvelles d’un groupe de travail de l’UFEA. Celui-ci pourrait supprimer l’un ou l’autre tour préliminaire de l’Europaleague (qui démarre normalement en juillet). Car n’oublions pas

que les joueurs ont droit à trois semaines de vacances avant la reprise de la compétition suivante.

Pas encore de licence pour le Standard

Notons aussi que la problématique des licences a été brièvement abordée. Selon nos informations, seuls 10 des 24 clubs professionnels ont reçu le précieux sésame à l’heure actuelle. Le Standard doit apporter des précisions complémentaires concernant le rachat du stade de Sclessin par la nouvelle société immobilière de Bruno Venanzi, où Axel Witsel est également actionnaire. Les dirigeants liégeois ont jusqu’à la fin du mois pour se mettre en ordre mais les délais seront probablement prolongés vu le contexte actuel. On est aussi curieux de voir comment la commission des licences va traiter les cas d’Ostende et d’Anderlecht après l’interpellation de Waasland-Beveren.

Accord sur les droits TV

Finalement le seul votre du C.A. a concerné les droits TV Un accord unanime et définitif sur le nouveau contrat TV pour une période de 5 ans à "Eleven Sports", nouveau détenteur des droits pour une somme de 103 millions par saison.

Le G5 du football a consenti un effort pour les membres du K11, les 11 autres clubs de la division 1A. Lorsqu’un un club du K11 se qualifie pour les P01, ce qui est immanquablement le cas puisqu’il ya six places, il obtiendra 1 million d’euros de prime. Cette somme montera à 1,2 millions au cas où ils sont deux ou trois clubs provenant du K11.

Enfin, la Pro League a décidé de payer immédiatement la seconde tranche de la contribution de solidarité de 800.000 euros au football amateur, c’est à dire aux seize clubs de première division amateur particulièrement en difficulté dans le contexte actuel…