Encore une déception pour le Standard. Sur la pelouse du Cercle, les Liégeois ont livré une prestation médiocre pour le compte de la douzième journée de Pro League et n’ont pas pu faire mieux qu’un partage (1-1). Les Rouches enchaînent un cinquième match consécutif sans victoire.

Luka Elsner au Standard, épisode 2. Une semaine après avoir laissé échapper la victoire face à OHL, le Standard new look se déplaçait ce samedi sur la pelouse du Cercle Bruges, avant-dernier. Au coup d’envoi, l’entraîneur slovène remplace Amallah, blessé, par Rafia.

Dès le début de la rencontre, le Standard se porte vers l’avant et ouvre le score au terme d’une action collective de grande classe. Sur le côté droit, Siquet glisse le ballon en direction de Dragus qui le laisse passer. Klauss le dévie alors subtilement vers Bastien qui arme une frappe imparable du pied gauche qui ne laisse aucune chance à Didillon (4').

Dans la foulée, le Cercle réagit directement mais la frappe de Somers passe juste à côté (6'). Les Brugeois vont tout de même réussir à égaliser après seulement un quart d’heure de jeu. Sur un coup franc lointain, Hotic prend sa chance mais voit sa tentative mourir sur la transversale. Daland est plus rapide que la défense du Standard et place le ballon dans le but de Bodart, toujours au sol après avoir su dévier le ballon sur la barre (16').

Malgré l’égalisation brugeoise, les Liégeois ne se laissent pas faire. Tapsoba adresse un très bon centre vers Dragus mais celui-ci est légèrement trop court pour dévier la trajectoire du ballon (25').

Le score ne bouge plus avant la pause qui sonne le glas d’une première mi-temps assez terne finalement malgré les deux buts inscrits rapidement.

Au retour des vestiaires, Matondo est le premier à se mettre vraiment en évidence mais sa frappe n’est pas cadrée (53'). Le Cercle continue à jouer crânement sa chance et cela ne passe pas loin d’être payant. Sur un bon centre de Vitinho, Somers croise une tête mais Bodart sort un arrêt sensationnel pour sauver son équipe (58').

Le temps passe mais les actions n’arrivent toujours pas. À un quart d’heure de la fin, Klauss réclame un penalty pour avoir reçu la main de Lopes dans le visage. Un penalty aurait pu être accordé au vu des images mais l’arbitre ne bronche pas (73').

Quelques minutes plus tard, Didillon est mis à contribution pour la première fois en deuxième mi-temps sur une frappe lointaine de Bastien mais ne se laisse pas surprendre (76'). Bodart se met également en évidence quelques minutes plus tard sur une tête de Lopes mais le capitaine liégeois est à la bonne place (83').

Peu inspiré, le Standard ne parvient pas à inscrire un deuxième but et doit donc se contenter d’un point sur le terrain brugeois à l’issue d’une rencontre très pauvre en occasions franches.

C’est donc un nouvel échec pour le Standard dans sa chasse à la victoire qui enchaîne ainsi une cinquième rencontre de suite sans victoire. Pour retrouver un tel résultat des Rouches, il faut remonter au 12 septembre dernier, à Seraing (0-1). Au classement, les Liégeois restent bloqués à la douzième place du classement alors que le Cercle est toujours avant-dernier.